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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 13 И 14 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ СОСТОЯНИЯ ДОРОГ И МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ
10:05 07.06.2023
Комитет госконтроля Витебской области 13 и 14 июня 2023 г. проведет «горячую линию» с жителями региона по вопросам состояния дорог и мостовых сооружений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Витебской области, звонить можно будет с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по номерам телефонов: 8 (0212) 37-61-64, 8 (0212) 37-50-41.
Кроме того, предлагается до 16 июня 2023 г. по электронной почте с пометкой «Ремонт дорог» информировать КГК о проблемных вопросах с состоянием дорог и мостовых сооружений.
КГК региона отмечает, что в ходе проверок в апреле текущего года выявлены многочисленные дефекты дорожного покрытия, которые требовали незамедлительного ремонта. Так, критическая ямочность была выявлена в Витебске по проспектам Черняховского и Фрунзе, улицам Ильинского, Ленина, Правды.
В этой связи Витебскому горисполкому было предложено обеспечить принятие оперативных мер реагирования и привлечение виновных лиц к ответственности. Аналогичная ситуация с техническим состоянием дорог наблюдается и в других населенных пунктах области. В целях оценки комплексного состояния улично-дорожной сети в настоящее время Комитетом области проводится анализ эффективности принятых местными органами власти, дорожными службами мер по приведению ее в нормальное состояние.
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