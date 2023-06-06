ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КГК ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 13 И 14 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ СОСТОЯНИЯ ДОРОГ И МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ


10:05 07.06.2023

Комитет госконтроля Витебской области 13 и 14 июня 2023 г. проведет «горячую линию» с жителями региона по вопросам состояния дорог и мостовых сооружений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Витебской области, звонить можно будет с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по номерам телефонов: 8 (0212) 37-61-64, 8 (0212) 37-50-41.

Кроме того, предлагается до 16 июня 2023 г. по электронной почте с пометкой «Ремонт дорог» информировать КГК о проблемных вопросах с состоянием дорог и мостовых сооружений.

КГК региона отмечает, что в ходе проверок в апреле текущего года выявлены многочисленные дефекты дорожного покрытия, которые требовали незамедлительного ремонта. Так, критическая ямочность была выявлена в Витебске по проспектам Черняховского и Фрунзе, улицам Ильинского, Ленина, Правды.

В этой связи Витебскому горисполкому было предложено обеспечить принятие оперативных мер реагирования и привлечение виновных лиц к ответственности. Аналогичная ситуация с техническим состоянием дорог наблюдается и в других населенных пунктах области. В целях оценки комплексного состояния улично-дорожной сети в настоящее время Комитетом области проводится анализ эффективности принятых местными органами власти, дорожными службами мер по приведению ее в нормальное состояние.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.06.2023
валюта курс
EUR 3.1246
USD 2.9226
RUB 3.6414
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9226 -0.008
RUB 3.6414 -0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1320 3.1440
USD 2.9160 2.9240
RUB 2.7000 3.6550
подробнее

Конвертация в банках
на 07.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0710 1.0770
EUR/RUB 85.8000 114.5000
USD/RUB 80.1000 106.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте