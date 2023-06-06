Комитет госконтроля Витебской области 13 и 14 июня 2023 г. проведет «горячую линию» с жителями региона по вопросам состояния дорог и мостовых сооружений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Витебской области, звонить можно будет с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по номерам телефонов: 8 (0212) 37-61-64, 8 (0212) 37-50-41.

Кроме того, предлагается до 16 июня 2023 г. по электронной почте с пометкой «Ремонт дорог» информировать КГК о проблемных вопросах с состоянием дорог и мостовых сооружений.

КГК региона отмечает, что в ходе проверок в апреле текущего года выявлены многочисленные дефекты дорожного покрытия, которые требовали незамедлительного ремонта. Так, критическая ямочность была выявлена в Витебске по проспектам Черняховского и Фрунзе, улицам Ильинского, Ленина, Правды.

В этой связи Витебскому горисполкому было предложено обеспечить принятие оперативных мер реагирования и привлечение виновных лиц к ответственности. Аналогичная ситуация с техническим состоянием дорог наблюдается и в других населенных пунктах области. В целях оценки комплексного состояния улично-дорожной сети в настоящее время Комитетом области проводится анализ эффективности принятых местными органами власти, дорожными службами мер по приведению ее в нормальное состояние.