Нынешняя вступительная кампания будет проведена по утвержденным ранее правилам, а затем тщательно проанализирована с целью возможной корректировки в будущем. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец.

«Мы апробируем существенное количество новаций. Это вопрос не только проведения централизованного экзамена, это особый порядок приема целевиков, когда они сдают внутренний устный экзамен. Это достаточно расширенный набор одаренных, талантливых ребят, которые являются победителями не только республиканских, международных предметных олимпиад, но и университетских, которые прошли во всех региональных вузах. Это выпускники Национального детского технопарка. И ряд других новаций, конечно, требует серьезного анализа», – сообщил Андрей Иванец, которого цитирует пресс-центр Минобразования.

Он отметил, что в Беларуси в этом году планируется принять в учреждения высшего образования 52,5 тысячи человек. На бюджетные места рассчитывают принять 28,4 тысячи человек, на платную форму обучения – 24,1 тысячи.

«При этом мы сократили на полторы тысячи платный набор, но на тысячу мест увеличили прием в колледжи на бесплатное обучение. После колледжа, пожалуйста, поступай в университет», – уточнил чиновник.

Среди нововведений – и снижение набора в столичные вузы. Он сократился более чем на 500 мест. Однако вместе с тем на 10% увеличен набор на медицинские специальности, на 4,5% – на педагогические.