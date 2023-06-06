ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ ПО РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННЫМ ПРАВИЛАМ - МИНОБРАЗОВАНИЯ


09:33 07.06.2023

Нынешняя вступительная кампания будет проведена по утвержденным ранее правилам, а затем тщательно проанализирована с целью возможной корректировки в будущем. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец.

«Мы апробируем существенное количество новаций. Это вопрос не только проведения централизованного экзамена, это особый порядок приема целевиков, когда они сдают внутренний устный экзамен. Это достаточно расширенный набор одаренных, талантливых ребят, которые являются победителями не только республиканских, международных предметных олимпиад, но и университетских, которые прошли во всех региональных вузах. Это выпускники Национального детского технопарка. И ряд других новаций, конечно, требует серьезного анализа», – сообщил Андрей Иванец, которого цитирует пресс-центр Минобразования.

Он отметил, что в Беларуси в этом году планируется принять в учреждения высшего образования 52,5 тысячи человек. На бюджетные места рассчитывают принять 28,4 тысячи человек, на платную форму обучения – 24,1 тысячи.

«При этом мы сократили на полторы тысячи платный набор, но на тысячу мест увеличили прием в колледжи на бесплатное обучение. После колледжа, пожалуйста, поступай в университет», – уточнил чиновник.

Среди нововведений – и снижение набора в столичные вузы. Он сократился более чем на 500 мест. Однако вместе с тем на 10% увеличен набор на медицинские специальности, на 4,5% – на педагогические.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.06.2023
валюта курс
EUR 3.1246
USD 2.9226
RUB 3.6414
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9226 -0.008
RUB 3.6414 -0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1320 3.1440
USD 2.9160 2.9240
RUB 2.7000 3.6550
подробнее

Конвертация в банках
на 07.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0710 1.0770
EUR/RUB 85.8000 114.5000
USD/RUB 80.1000 106.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте