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ЭКОНОМИКА РБ


МАЗ ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ ТЕХНИКУ НА ВЫСТАВКЕ «БЕЛАГРО-2023»


09:26 07.06.2023

ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» представило свою технику на Международной специализированной выставке «Белагро», которая проходит с 6 по 11 июня 2023 года на площадке Выставочного центра китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, экспозиция ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» включает грузовую технику, востребованную при проведении сельскохозяйственных работ.

Линейку грузовой автотехники представляют модель седельного тягача МАЗ-643028 в сцепке с самосвальным прицепом МАЗ-954900, автопоезд в составе седельного тягача МАЗ-54402L с полуприцепом-зерновозом МАЗ-934700, самосвал МАЗ-6501С5, самосвал–зерновоз МАЗ-65012J. Предприятие холдинга «БелавтоМАЗ» – Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-КУПАВА» демонстрирует автомобили «Купава» 273100 с изотермическим фургоном, «Купава» 273130 для перевозки хлебобулочных и кондитерских продуктов и «Купава» 273100 с тентованным бортом. Эти автомобили созданы на базе шасси МАЗ-365022 и представляют собой отличное транспортное решение для осуществления перевозок сельхозпродукции.

Традиционно на выставке представлен офис МАЗ-Купава 673110, который можно подстроить под любое компоновочное решение, ориентируясь на нужды заказчика. Мобильный офис востребован при работе на удаленных объектах в различных регионах, где необходимо обеспечить комфортные условия для переговоров. Он состоит из трех блоков: переговорного помещения, кухни и санитарной комнаты. Наполнение офиса - телевизор, ноутбук, Wi-Fi-маршрутизатор, эргономичная мебель и система отопления и кондиционирования. Кухонный блок оборудован комбинированной газовой плитой с мойкой, емкостями с водой, холодильником и шкафами для хранения и перевозки продуктов питания.

Предприятия ОАО «КЗТШ», ОАО «ОЗАА», ОАО «ГМЗ», ОАО «ТАиМ», ОАО «БААЗ», ОАО «Клецкий мехзавод», ОАО «Брестмаш», ОАО «ДЭМЗ», ОАО «Волмет», входящие в структуру холдинга «БелавтоМАЗ», также представляют свою продукцию на коллективном стенде Минского автомобильного завода. Здесь же будет организована торговля продуктами питания собственного производства предприятия «АгроМАЗ». Для этих целей используется торговый прицеп «Купава 822000». Ценителям бренда МАЗ предоставлена уникальная возможность приобрести сувенирную продукцию с логотипом предприятия прямо на выставочном стенде.
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