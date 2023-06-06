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ЭКОНОМИКА РБ


В 2023 ГОДУ В ВУЗЫ БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИНЯТЬ БОЛЕЕ 50 ТЫС. ЧЕЛОВЕК


16:53 06.06.2023

В этом году в учреждения высшего образования в целом планируется принять более 50 тыс. человек. Об этом заявил сегодня министр образования Андрей Иванец на совещании по вопросам вступительной кампании.

"Из них 28,4 тыс. - на бюджетные места. Хотел бы подчеркнуть, что это увеличение на 600 мест. Сегодня государство заинтересовано в том, чтобы готовить специалистов. Мы являемся социально ориентированным государством и обеспечим необходимые условия", - сказал Андрей Иванец.

При этом набор на платную форму обучения в вузы сокращен на 1,5 тыс. человек, отметил чиновник.

"В этом году он составит 23,5 тыс. Но при этом мы на тысячу мест увеличили прием в колледжи на бесплатное. Если молодой человек хотел поступить в университет на платное, мы сегодня даем возможность поступить в колледж. После колледжа - пожалуйста, поступай в университет", - добавил он.

Среди нововведений - и снижение набора в столичные вузы. Он сократился более чем на 500 мест. Однако вместе с тем на 10% увеличен набор на медицинские специальности, на 4,5% - на педагогические.
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