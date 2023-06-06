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ЭКОНОМИКА РБ


ХОЛДИНГ «АМКОДОР» ПРЕДСТАВИЛ БОЛЕЕ 40 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ НА ВЫСТАВКЕ «БЕЛАГРО-2023»


16:15 06.06.2023

ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» представило более 40 единиц техники на Международной выставке «БЕЛАГРО-2023», которая проходит 6-11 июня 2023 года в выставочном центре Китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в том числе представлен ряд новинок, созданных с использованием современных конструкторских решений.

Так, на выставке демонстрируется машина камнеуборочная МК-5 VALUN, предназначенная для сбора камней с поверхности почвы и глубины до 10 см, накопления их в бункер с последующей выгрузкой в транспортное средство, либо в специально отведенные места при влажности почвы не более 20%. Машина работает на почвах, засоренных камнями размером от 30 до 300 мм. Данная модель агрегатируется с тракторами тягового класса 2.

Кроме того, представлена новинка февраля 2023 года – полуприцеп многофункциональный AMKODOR STS212B, предназначенный для погрузки навалом, транспортирования, частичного разрыхления, измельчения и последующего равномерного распределения по поверхности поля твердых органических удобрений.

На выставке можно увидеть бункер-перегрузчик AMKODOR STS303B ASILAK. Полуприцеп ASILAK незаменим при загрузке сеялок, разбрасывателей минеральных удобрений и зерноупаковочных машин. Таким образом, он участвует практически во всех сельскохозяйственных процессах.

Разбрасыватель минеральных удобрений AMKODOR ZST10HH также представлен посетителям выставки. Данная модель предназначена для транспортирования и поверхностного внесения гранулированных или кристаллических минеральных удобрений и извести на возделываемых полях, лугах и пастбищах с применением автоматической системы управления.

Также во время агропромышленной недели гости смогут осмотреть еще две новинки лесозаготовительной техники, презентованные в этом году холдингом «АМКОДОР»: малогабаритные харвестер AMKODOR FH840 и форвардер AMKODOR FF560.

Харвестер AMKODOR FН840 предназначен для валки деревьев, обрезки сучьев, раскряжевки хлыстов на сортименты при проведении рубок ухода, прореживания. Форвардер AMKODOR FF560 - для сбора, погрузки и транспортировки сортиментов и других круглых лесоматериалов по лесовозным дорогам, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, операций сортировки и складирования древесины.
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