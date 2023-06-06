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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО БОЛЕЕ ТРЕТИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ ВИДЯТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СВОЕГО РАЗВИТИЯ
15:27 06.06.2023
Более трети промышленных предприятий Беларуси видят новые возможности для своего развития. Об этом говорится в опубликованном в конце мая исследовании НИЭИ Минэкономики «Ограничения и возможности бизнеса в текущих условиях».
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, опрошено было более 440 руководителей организаций промышленности, строительной сферы и розничной торговли всех форм собственности из всех регионов Беларуси.
Изменение экономической обстановки с февраля 2022 г. отрицательно сказалось на 44,6% респондентов, положительно – только на 8,2%. Практически для половины опрошенных изменений не произошло.
«Однако спустя год настроения бизнеса изменились. Без малого треть респондентов (28,8%) с оптимизмом смотрит в будущее и видит новые возможности для развития. Причем в промышленности положительные перспективы для собственного предприятия видят 35,5% опрошенных», - утверждает ведомство.
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