HostFly.by объявил о внедрении Imunify360 для всех своих клиентов.

Imunify360 - это комплексная платформа безопасности серверов веб-хостинга, предоставляющая проактивную защиту веб-сайтов в режиме реального времени.

«Мы уверены, что успешный бизнес в интернете начинается с надежного и безопасного веб-хостинга. Именно поэтому мы постоянно инвестируем в развитие наших услуг и технологий, чтобы предлагать нашим клиентам лучшие возможные решения. Сегодня безопасность является одним из главных приоритетов для наших клиентов, и мы рады предложить им решение - Imunify360, - сказал директор HostFly.by Павел Воронин. - Используя Imunify360, мы можем обеспечить наших клиентов самым современным и эффективным защитным слоем от вторжений и вирусов».

Imunify360 включает систему обнаружения и предотвращения вторжений, брандмауэр веб-приложений, антивирусную защиту в реальном времени и сетевой брандмауэр. Это решение, которое HostFly.by использует на своих собственных серверах.

«Мы рады, что теперь все клиенты HostFly.by, использующие наши услуги веб-хостинга, автоматически получают защиту Imunify360 абсолютно бесплатно, - добавил глава хостинг-провайдера. - В дополнение к этому Imunify360 теперь доступна в качестве дополнительной услуги для пользователей VPS-серверов и Битрикс-хостинга».

HostFly.by предлагает различные варианты лицензий на Imunify360 для удовлетворения потребностей каждого клиента. Цены варьируются от 18 BYN за лицензию на одного пользователя до 68 BYN за безлимитную лицензию.

Подключиться к сервису можно через личный кабинет или написав на почту .

HostFly.by — это один из ведущих белорусских провайдеров услуг веб-хостинга, основанный для предоставления качественных, надежных и доступных хостинг-услуг для клиентов и проектов любой величины. Мы предлагаем широкий спектр услуг, включая облачный хостинг, VPS-хостинг, доменные имена, SSL-сертификаты и теперь комплексную защиту Imunify360.