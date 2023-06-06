ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


HOSTFLY.BY РЕАЛИЗОВАЛ В БЕЛАРУСИ КОМПЛЕКСНУЮ ПРОАКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ВЕБ-САЙТОВ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ


15:11 06.06.2023

HostFly.by объявил о внедрении Imunify360 для всех своих клиентов.

Imunify360 - это комплексная платформа безопасности серверов веб-хостинга, предоставляющая проактивную защиту веб-сайтов в режиме реального времени.

«Мы уверены, что успешный бизнес в интернете начинается с надежного и безопасного веб-хостинга. Именно поэтому мы постоянно инвестируем в развитие наших услуг и технологий, чтобы предлагать нашим клиентам лучшие возможные решения. Сегодня безопасность является одним из главных приоритетов для наших клиентов, и мы рады предложить им решение - Imunify360, - сказал директор HostFly.by Павел Воронин. - Используя Imunify360, мы можем обеспечить наших клиентов самым современным и эффективным защитным слоем от вторжений и вирусов».

Imunify360 включает систему обнаружения и предотвращения вторжений, брандмауэр веб-приложений, антивирусную защиту в реальном времени и сетевой брандмауэр. Это решение, которое HostFly.by использует на своих собственных серверах.

«Мы рады, что теперь все клиенты HostFly.by, использующие наши услуги веб-хостинга, автоматически получают защиту Imunify360 абсолютно бесплатно, - добавил глава хостинг-провайдера. - В дополнение к этому Imunify360 теперь доступна в качестве дополнительной услуги для пользователей VPS-серверов и Битрикс-хостинга».

HostFly.by предлагает различные варианты лицензий на Imunify360 для удовлетворения потребностей каждого клиента. Цены варьируются от 18 BYN за лицензию на одного пользователя до 68 BYN за безлимитную лицензию.

Подключиться к сервису можно через личный кабинет или написав на почту .

HostFly.by — это один из ведущих белорусских провайдеров услуг веб-хостинга, основанный для предоставления качественных, надежных и доступных хостинг-услуг для клиентов и проектов любой величины. Мы предлагаем широкий спектр услуг, включая облачный хостинг, VPS-хостинг, доменные имена, SSL-сертификаты и теперь комплексную защиту Imunify360.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2023
валюта курс
EUR 3.1337
USD 2.9306
RUB 3.6419
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9226 -0.008
RUB 3.6414 -0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1320 3.1360
USD 2.9130 2.9190
RUB 2.7000 3.6550
подробнее

Конвертация в банках
на 06.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0760
EUR/RUB 85.8000 114.3000
USD/RUB 80.1000 106.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте