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ЭКОНОМИКА РБ
МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ТУРЖЕЦ В ПОЛОЦКОМ РАЙОНЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ НА РЕМОНТ
14:49 06.06.2023
В Полоцком районе закрывается на ремонт мост через реку Туржец. Об этом сообщает Telegram-канал ГАИ Витебской области.
Согласно информации, транспорт пойдет по объездным дорогам.
«Работы по реконструкции автомагистрали Р46 на участке Сорочино – Полоцк выходят на новый этап. Строители подготовили объездные маршруты для сброса движения и будут приступать к основным работам. Закрывается движение транспорта по мосту через реку Туржец. Проезд будет организован по местной дорожной сети: через деревни Емельяники, Святица», - говорится в сообщении.
Ориентировочно мост планируется ремонтировать 3 месяца.
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