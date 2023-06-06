За неделю, с 29 мая по 5 июня, некоторые агентства повысили стоимость жилья в Минск Мире (Октябрьский район), что отразилось и на среднем ценнике за метр в городе.

Как пишет Realt, индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 0,8% и составил $1337. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1463, что, напротив, на 0,1% меньше, чем в прошлый понедельник.

За последние семь дней число объявлений в базе Realt снизилось на 4,3% - с 14,4 до 13,7 тысячи. Количество объявлений в разрезе числа комнат уменьшилось во всех случаях. «Трешек» и «четырешек» стало меньше на 5%, «однушек» — на 4%, количество 2-комнатных квартир снизилось на 3%.

Среди районов города существеннее всего снизилось предложение квартир в Московском — минус 7%. В Первомайском и Фрунзенском снижение составило 3%. В то же время увеличилось количество объявлений только в Ленинском (+5%) и Заводском (+0,2%) районах.

За прошедшую неделю наблюдался рост средних цен квадратного метра по всем типам квартир. Наиболее существенный у 2-комнатных — плюс 1,3%.

Среди районов города динамика была разнонаправленной. Наибольший рост средней цены «квадрата» отмечался в Центральном — плюс 0,7%. В то же время существеннее всего цены снизились в Первомайском районе — минус 0,9%.