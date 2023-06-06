Лукашенко сегодня на совещании по вопросам образования потребовал увеличить минимум до 5 лет срок обязательной отработки для выпускников вузов, поступивших в рамах целевого набора.

"Я хочу предупредить по целевикам: люди должны понимать, что они получают образование и возвращаются на конкретное место работы. Замуж - не замуж, все равно отработать надо. Конечно, мы по-человечески будем подходить. Но целевики должны четко понимать, что им придется, согласно договоренности, отработать определенное время. И это время должно быть солидным. Не два-три года, а минимум пять лет", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

При этом он считает необходимым сохранение целевого набора.

"От этого мы никуда не уйдем, потому что нам нужны и учителя, и врачи, и агрономы, и зоотехники на конкретном месте в конкретном регионе. И люди, желающих поступать в вузы и нести обязательства по целевому назначению, есть. Их хватает, поэтому надо поддерживать. В основном это достойные люди, которые идут и работают", - сказал он.