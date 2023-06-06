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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ А1 ОБНОВИЛА ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ «ВИРТУАЛЬНАЯ АТС»
13:06 06.06.2023
Одна из наиболее востребованных услуг А1 для бизнеса – облачное решение «Виртуальная АТС» – получила масштабное обновление с фокусом на удобство использования, простоту подключения и расширение возможностей работы с входящими звонками.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, благодаря гибкости сервиса запуск облачного решения максимально прост и доступен. Легко совмещайте на одном и том же номере и устройстве преимущества как услуги «Виртуальная АТС», так и тарифных планов А1, в том числе – предложения «Свое решение».
Кроме того, добавлена новая функция «Отпуск», что дает возможность легко отключать рабочие звонки в Личном кабинете сервиса и пользоваться своим номером на отдыхе, подключать роуминг, а потом так же просто переводить свой номер, или номер сотрудника в рабочий режим.
Одно из обновлений – функция «SMS-визитка» – позволяет отправлять сообщения новым абонентам, которые звонят на многоканальный номер компании впервые. SMS-визитка поможет новым или потенциальным клиентам получить больше полезной информацией о компании, актуальных акциях или ссылками на профиль в социальных сетях и т. д.
Новые функции сделали более удобной и обработку входящих вызовов. Теперь повторные звонки от внешних абонентов можно автоматически перенаправить на того же оператора, с которым они общались раньше, настроив интервал в Личном кабинете. А благодаря функции «Обратный звонок» абоненты могут запросить входящий вызов от компании. Для этого достаточно нажать клавишу «1» во время ожидания в очереди колл-центра – так будет сформирована заявка на «обратный звонок».
«Виртуальная АТС» – комплексное облачное решение для подключения умной телефонии в офисе, сочетающее в себе мобильные номера и телефоны, которые расположены в офисе. Клиентам не нужно приобретать специальное оборудование и оплачивать работу собственного IT-специалиста. Сервис оптимально подходит для организации взаимодействия любых подразделений, эффективен для работы колл-центров, интернет-магазинов, служб технической поддержки, диспетчерских служб и других организаций, сотрудникам которых необходимо активно общаться с клиентами по телефону. Он позволяет эффективно работать со звонками в многоканальном режиме, вести запись разговоров, собирать статистику и интегрировать полученные данные в CRM-системы «Битрикс24» и «amoCRM» для дальнейшего анализа.
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