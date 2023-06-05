С 15 июня путепровод по улице Ильича в Гомеле закроют на реконструкцию. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

Отмечается, что путепровод — главная транспортная артерия, соединяющая Новобелицкий район с основной частью города - в эксплуатации уже 50 лет. Тщательные исследования в прошлом году выявили опасные дефекты, включая коррозию металлоконструкций.

Как отметила председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Наталья Карпенкова, работы выполняются по графику.

«Без выходных и праздников, как мы и обещали. На сегодня объект прошел экспертизу. Получил положительный отзыв. В перечень работ входит усиление балок, опор, установка нового полотна моста, перил и парапетных ограждений», - уточнила она.

Путепровод планируется сдать в эксплуатацию в ноябре текущего года. Альтернативным вариантом на время строительных работ станет расположенный поблизости небольшой мост. Его реконструкция как раз завершится к началу работ на путепроводе. В настоящее время здесь идет армирование и бетонирование монолитной плиты.