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ЭКОНОМИКА РБ
С 15 ИЮНЯ ПУТЕПРОВОД ПО УЛИЦЕ ИЛЬИЧА В ГОМЕЛЕ ЗАКРОЮТ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ
12:30 06.06.2023
С 15 июня путепровод по улице Ильича в Гомеле закроют на реконструкцию. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
Отмечается, что путепровод — главная транспортная артерия, соединяющая Новобелицкий район с основной частью города - в эксплуатации уже 50 лет. Тщательные исследования в прошлом году выявили опасные дефекты, включая коррозию металлоконструкций.
Как отметила председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Наталья Карпенкова, работы выполняются по графику.
«Без выходных и праздников, как мы и обещали. На сегодня объект прошел экспертизу. Получил положительный отзыв. В перечень работ входит усиление балок, опор, установка нового полотна моста, перил и парапетных ограждений», - уточнила она.
Путепровод планируется сдать в эксплуатацию в ноябре текущего года. Альтернативным вариантом на время строительных работ станет расположенный поблизости небольшой мост. Его реконструкция как раз завершится к началу работ на путепроводе. В настоящее время здесь идет армирование и бетонирование монолитной плиты.
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