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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ВИТЕБСК» ОРГАНИЗУЕТ ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАНКОВ
11:41 06.06.2023
Администрация СЭЗ «Витебск» 5 июня 2023 г. зарегистрировало нового резидента – общество с ограниченной ответственностью «Станкомонтаж-Запад».
Как сообщает сайт СЭЗ, компания будет реализовывать инвестиционный проект по организации производства промышленных станков. Это предполагает создание новых производственных мощностей, рост объемов производства экспортно-ориентированной и импортозамещающей продукции, создание новых рабочих мест.
ООО «Станкомонтаж-Запад» стал третьим резидентом СЭЗ «Витебск» с начала текущего года.
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