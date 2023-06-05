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ЭКОНОМИКА РБ
В СТОЛИЧНОМ МИКРОРАЙОНЕ ЛОШИЦА-9 НАЧАЛОСЬ ВОЗВЕДЕНИЕ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
11:15 06.06.2023
В столичном микрорайоне Лошица-9 началось возведение детской поликлиники. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО "Минскстрой".
Согласно информации, площадка ограждена, на месте паспорт и схема движения транспорта, в линейку выстроились первые бытовые помещения, уложены дорожные плиты на территории.
Уже на этой неделе на объекте примут первый бетон: начнутся подготовительные работы по бетонированию основания под фундаменты. А пока экскаваторы разрабатывают котлован под будущую новостройку.
Поликлиника возводится на пересечении улиц Я. Лучины-Чижевских, будет семиэтажной, на 480 посещений в смену.
Ввод поликлиники планируется в 2025 году.
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