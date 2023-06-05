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ЭКОНОМИКА РБ
БИРЖЕВОЙ РЫНОК ЧЕРНОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ВЫРОС НА 33%
10:37 06.06.2023
За январь-май 2023 г. на торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) реализовано 191,2 тыс. т черных металлов и изделий из них. Об этом сообщил начальник управления торгов металлопродукцией БУТБ Евгений Бурейко, выступая с докладом на 2-й Общероссийской конференции «Электронная коммерция на рынке металлов», которая прошла в Москве 5 июня 2023 г.
По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем биржевых продаж этой продукции вырос на 33%.
Помимо натуральных объемов реализации, положительную динамику продемонстрировали и другие ключевые показатели.
«Количество сделок по закупке черного металлопроката увеличилось на 16% и составило почти 90 тысяч. Также наблюдается рост суммы договоров, заключенных на биржевой площадке: с 687,8 миллиона белорусских рублей в январе-мае 2022 г. до 828,8 миллиона рублей в текущем году. Это свидетельствует об укреплении доверия к биржевому механизму как со стороны белорусских потребителей, так и со стороны российских металлопроизводителей, которые начали активнее выходить на биржу напрямую либо через свои сбытовые организации. Мы как оператор площадки тоже не стоим на месте и постоянно работаем над расширением товарной номенклатуры, чтобы предложить участникам торгов наиболее востребованные позиции от надежных поставщиков. В частности, сейчас особым спросом пользуется чугун, металлизированные окатыши, никель, ферросплавы, алюминиевая катанка. Считаю, что для российских металлургических предприятий это хорошая возможность найти новых партнеров и усилить свое присутствие на белорусском рынке. Биржа готова предоставить свою цифровую инфраструктуру и оказать любую необходимую поддержку», - отметил Евгений Бурейко, которого цитирует пресс-служба БУТБ.
Конференция «Электронная коммерция на рынке металлов», организованная при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции, является одним из крупнейших отраслевых мероприятий, посвященных электронной торговле продукцией черной и цветной металлургии. В этом году в форуме приняли участие более 100 представителей металлоторговых и металлургических компаний, сервисных металлоцентров, компаний-потребителей металлургической продукции, онлайн-магазинов, B2B-площадок, маркетплейсов и агрегаторов.
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