ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БИРЖЕВОЙ РЫНОК ЧЕРНОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ВЫРОС НА 33%


10:37 06.06.2023

За январь-май 2023 г. на торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) реализовано 191,2 тыс. т черных металлов и изделий из них. Об этом сообщил начальник управления торгов металлопродукцией БУТБ Евгений Бурейко, выступая с докладом на 2-й Общероссийской конференции «Электронная коммерция на рынке металлов», которая прошла в Москве 5 июня 2023 г.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем биржевых продаж этой продукции вырос на 33%.

Помимо натуральных объемов реализации, положительную динамику продемонстрировали и другие ключевые показатели.

«Количество сделок по закупке черного металлопроката увеличилось на 16% и составило почти 90 тысяч. Также наблюдается рост суммы договоров, заключенных на биржевой площадке: с 687,8 миллиона белорусских рублей в январе-мае 2022 г. до 828,8 миллиона рублей в текущем году. Это свидетельствует об укреплении доверия к биржевому механизму как со стороны белорусских потребителей, так и со стороны российских металлопроизводителей, которые начали активнее выходить на биржу напрямую либо через свои сбытовые организации. Мы как оператор площадки тоже не стоим на месте и постоянно работаем над расширением товарной номенклатуры, чтобы предложить участникам торгов наиболее востребованные позиции от надежных поставщиков. В частности, сейчас особым спросом пользуется чугун, металлизированные окатыши, никель, ферросплавы, алюминиевая катанка. Считаю, что для российских металлургических предприятий это хорошая возможность найти новых партнеров и усилить свое присутствие на белорусском рынке. Биржа готова предоставить свою цифровую инфраструктуру и оказать любую необходимую поддержку», - отметил Евгений Бурейко, которого цитирует пресс-служба БУТБ.

Конференция «Электронная коммерция на рынке металлов», организованная при поддержке Российского союза поставщиков металлопродукции, является одним из крупнейших отраслевых мероприятий, посвященных электронной торговле продукцией черной и цветной металлургии. В этом году в форуме приняли участие более 100 представителей металлоторговых и металлургических компаний, сервисных металлоцентров, компаний-потребителей металлургической продукции, онлайн-магазинов, B2B-площадок, маркетплейсов и агрегаторов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2023
валюта курс
EUR 3.1337
USD 2.9306
RUB 3.6419
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9306 +0.01
RUB 3.6419 -0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1320 3.1370
USD 2.9140 2.9220
RUB 2.7000 3.6550
подробнее

Конвертация в банках
на 06.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0760
EUR/RUB 85.8000 114.3000
USD/RUB 80.1000 106.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте