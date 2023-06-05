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ЭКОНОМИКА РБ
СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 13%
10:12 06.06.2023
Страховые организации республики за январь-апрель 2023 года собрали 712,7 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за январь-апрель увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 13%.
По добровольным видам страхования за январь-апрель 2023 года страховые взносы составили 494,2 млн рублей, что на 67,6 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.
Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-апрель 2023 года – 218,5 млн рублей, что на 14,4 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.
Дол добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 69,3% (за январь-апрель 2022 года – 67,6%).
За январь-апрель 2023 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 428,9 млн рублей, что на 37,2 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.
Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-апрель 2023 года составил 60,2% (за январь-апрель 2022 года – 62,1%).
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