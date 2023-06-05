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ЭКОНОМИКА РБ


В ГКНТ ОБСУДИЛИ РАЗРАБОТКУ КОМПЛЕКСНОГО ПРОГНОЗА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА БЕЛАРУСИ ДО 2045 ГОДА


09:48 06.06.2023

В ГКНТ прошло очередное заседание временной межведомственной рабочей группы по разработке Комплексного прогноза научно-технического прогресса Беларуси на 2026-2030 годы и на период до 2045 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, по итогам обсуждения члены рабочей группы в целом одобрили результаты 1-го этапа разработки: перечень объектов прогнозирования, перечень их параметров, методические подходы к формированию приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также к формированию комплексных проектов будущего.

Как отмечено на заседании, Комплексный прогноз научно-технического прогресса Беларуси на 2026-2030 годы и на период до 2045 года формируется по актуализированной методике предшествующего (на 2021-2025 годы и на период до 2040 года) для 15 отраслей экономики по 22-м направлениям видам экономической деятельности с учетом их вклада в ВВП Республики Беларусь.

Для определения перечня объектов прогнозирования создано 10 экспертных групп.

На первом этапе разработки КП НТП экспертным сообществом сформирован перечень объектов прогнозирования (технологии, товары или услуги) из 872 объектов, которые могут стать драйверами экономического роста на прогнозируемый период.

На втором этапе формирования КП НТП для каждого объекта прогнозирования будут определены значения ряда параметров.

По поручению правительства межведомственной рабочей группой рассмотрен также проект Концепции национального суверенитета Беларуси в сфере цифрового развития для ее использования в рамках КП НТП.

Временная межведомственная рабочая группа по вопросам разработки Комплексного прогн­оза научно-техническ­ого прогресса Беларуси на 2026-2030 годы и на период до 2045 года создана в соответс­твии с распоряжением премьер-министра Беларуси № 34р 15 февраля 2023 года. В ее состав включены представители республиканских органов государственного управления, председатели государственных экспертных советов.
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