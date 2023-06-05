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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДАЖИ НОВЫХ МАШИН В БЕЛАРУСИ В МАЕ 2023 ГОДА НЕМНОГО СНИЗИЛИСЬ ПО СРАВНЕНИЮ С АПРЕЛЕМ
09:39 06.06.2023
В мае 2023 года в Беларуси продано 1649 новых легковых автомобилей. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).
Таким образом, по сравнению с апрелем текущего года продажи новых машин в мае снизились на 12 штук.
Май 2023 года ознаменовался повышением уровня продаж новых легковых автомобилей в Беларуси (официальные производители/импортеры) на 255%, или на 1184 штук по сравнению с маем 2022 года.
В целом за 5 месяцев 2023 года продажи новых авто составили 6213 штук и сократились к январю-маю 2022 года на 4393 штуки, или на 41,42%.
«Из наметившихся тенденций можно отдельно выделить взрывной рост доли китайских производителей, продажи которых составили около 80% рынка новых автомобилей. Львиная доля продаж пришлась на бренд Geely, сборка которого осуществляется в Беларуси. В ближайшие месяцы ожидается приход новых китайских брендов… Уже в мае общее количество легковых моделей, представленных на рынке, выросло до 45, против 35 в начале года», - говорится в сообщении БАА.
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