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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 50 ПРЕДПРИЯТИЙ МИНПРОМА ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ «БЕЛАГРО-2023»


09:16 06.06.2023

Более 50 предприятий системы Министерства промышленности Беларуси примут участие в международной специализированной выставке «Белагро-2023», которая пройдет с 6 по 11 июня в выставочном центре Китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень» (Смолевичский район, пр-т Пекинский, 29).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, широко будут представлены холдинги «Гомсельмаш», «МТЗ-ХОЛДИНГ», «Бобруйскагромаш», «Белавтомаз», «Амкодор», «Лидсельмаш», «Минский моторный завод», «Автокомпоненты» и др.

На форуме предприятия продемонстрируют порядка 160 образцов техники и оборудования для работы в поле – это комбайны, кормоуборочная и почвообрабатывающая техника, тракторы, посевные и погрузочные машины, а также оборудование для внесения удобрений.

Вниманию посетителей будут представлены как передовые разработки, так и флагманские машины. Так, ОАО «Гомсельмаш» представит модернизированный кормоуборочный комбайн нового типа FS80 Pro (с доизмельчителем зерен кукурузы и новыми адаптерами: складной жаткой для грубосебельных культур), Минский тракторный завод – модернизированный трактор BELARUS-742 и мини-трактор BELARUS-182, а также белорусский беспилотный трактор МТЗ BELARUS A3523i.

Предусмотрена и развлекательная программа для посетителей форума: например, впервые планируется использовать зерноуборочный комбайн GS5 ОАО «Гомсельмаш» не по прямому назначению, а в качестве разбрасывателя конфет, что, несомненно, должно вызвать восторг у юных посетителей выставки. Шоу под названием «Сладкий урожай» будет проходить с 6 по 10 июня, комбайн будет выгружать конфеты прямо на выставочной площадке. Также для привлечения посетителей к гомсельмашевской экспозиции будет работать аниматор в костюме робота-трансформера, запланировано выступление артистов заводского ДК.
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