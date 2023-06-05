Белорусская железная дорога, в январе-мае 2023 года, по предварительным данным, перевезла во всех видах сообщений более 24 млн пассажиров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, внутри республики наиболее популярными маршрутами у пассажиров были Минск-Брест, Минск-Гомель и Минск-Витебск.

В международном сообщении наибольшим спросом пользовались поезда, курсирующие между Минском и Москвой, Минском и Санкт-Петербургом.

Всего с начала года в международном сообщении перевезено более 1 млн пассажиров, что почти на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В настоящее время между Беларусью и РФ организовано регулярное пассажирское сообщение в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Калининграда, Мурманска, Архангельска, Анапы и Самары (с 14 июня 2023 года). Еженедельно между двумя государствами курсируют порядка 150 поездов.

В мае 2023 года услугами Белорусской железной дороги воспользовались около 6 млн пассажиров.