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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА БЖД ПЕРЕВЕЗЛА БОЛЕЕ 24 МЛН ПАССАЖИРОВ
18:03 05.06.2023
Белорусская железная дорога, в январе-мае 2023 года, по предварительным данным, перевезла во всех видах сообщений более 24 млн пассажиров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, внутри республики наиболее популярными маршрутами у пассажиров были Минск-Брест, Минск-Гомель и Минск-Витебск.
В международном сообщении наибольшим спросом пользовались поезда, курсирующие между Минском и Москвой, Минском и Санкт-Петербургом.
Всего с начала года в международном сообщении перевезено более 1 млн пассажиров, что почти на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В настоящее время между Беларусью и РФ организовано регулярное пассажирское сообщение в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Калининграда, Мурманска, Архангельска, Анапы и Самары (с 14 июня 2023 года). Еженедельно между двумя государствами курсируют порядка 150 поездов.
В мае 2023 года услугами Белорусской железной дороги воспользовались около 6 млн пассажиров.
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