Финансовые махинации были вскрыты работниками УДФР КГК по Гродненской области в деятельности общества с ограниченной ответственностью в Гродно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконттроля, в компании, оказывающей услуги такси, выплачивали заработную плату «в конверте» и уклонялись от перечисления в бюджет подоходного налога.

Оперативниками было установлено, что в разный период времени «серую» зарплату получили 49 человек. По бухучету общества им начислялась минимальная ставка (порядка 200-250 рублей), остальную часть – от 300 до 1000 рублей ежемесячно – таксисты и персонал компании получали наличными.

Только за 2022 год работникам фирмы было выплачено «в конверте» более 320 тыс. рублей. С этих выплат не был уплачен подоходный налог с физических лиц на общую сумму более 40 тыс. рублей.

В отношении директора компании возбуждено уголовное дело.