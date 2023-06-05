Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) при содействии Министерства экономики 9 июня 2023 года организует для субъектов малого и среднего предпринимательства очередные прямые онлайн переговоры по импортозамещению с крупными предприятиями страны.

Как сообщается на сайте БФФПП, переговоры запланированы с РУП «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» и РУП «Управляющая компания холдинга «Белорусская стекольная компания» (входят в систему Министерства архитектуры и строительства).

Онлайн переговоры будут проходить в формате B2B. Субконтракторы (поставщики) могут подать заявку на любого из перечисленных Контракторов (заказчиков) по спискам импортозамещающей продукции. Далее специалисты Фонда свяжутся с заявителями по указанным контактным номерам телефона для уточнения процесса проведения онлайн-переговоров.

Срок приема заявок: до 8 июня 2023 года.

Ознакомиться с перечнем продукции и заполнить заявку на участие можно здесь.