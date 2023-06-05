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ЭКОНОМИКА РБ
КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ БОЛЕЕ ЧЕМ В 1,5 РАЗА
17:05 05.06.2023
За январь-апрель 2023 года предприятия концерна «Беллесбумпром» нарастили экспорт в Калининградскую область более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Telegram-канал концерна, в товарной структуре поставляемой продукции наибольшую долю занимает целлюлоза, мебель, а также древесные плиты.
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