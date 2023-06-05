За январь-апрель 2023 года предприятия концерна «Беллесбумпром» нарастили экспорт в Калининградскую область более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Telegram-канал концерна, в товарной структуре поставляемой продукции наибольшую долю занимает целлюлоза, мебель, а также древесные плиты.