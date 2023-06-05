ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 20 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК БГУ ПРЕДСТАВЯТ НА ВЫСТАВКЕ «БЕЛАГРО-2023»


16:51 05.06.2023

Более 20 научно-технических разработок БГУ представят на Международной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2023», которая пройдет с 6 по 11 июня в Минске (выставочный центр Китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень», Смолевичский район, пр-т Пекинский, 29).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, на стенде БГУ продемонстрируют удобрения, ветеринарные препараты, а также пищевые добавки. Среди них смеси пряно-ароматические «Времена года», биологический препарат для защиты растений «МаксИммун», комплексный микробный препарат «ЖЫЦЕНЬ» для ускорения разложения стерни и соломы, технология феномного анализа древесных растений и др.

В частности, в числе экспонатов университета экологическое удобрение «Ликафос». Оно предназначено для улучшения питания растений, повышения урожайности и усовершенствования качественных показателей почв. В числе преимуществ можно отметить экономически выгодное производство с минимальными затратами на исходное сырье.

В линейке средств для «подкормки» сельскохозяйственных культур также биопрепарат «Корнеплюс». Он предназначен для стимуляции корневой системы растений, повышения их урожайности и улучшения качества плодов. Удобрение подходит для применения на предприятиях агропромышленного комплекса и личных приусадебных участках. По сравнению с зарубежными аналогами белорусская новация имеет высокую эффективность и низкую стоимость.

Посетители смогут ознакомиться с серией ветеринарных биопрепаратов для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных животных. Их главной отличительной особенностью является многофункциональность и видоспецифичность, обусловленная введением в состав защитных белков – интерферонов.

Участниками Международной специализированной выставки «БЕЛАГРО-2023» станут 450 компаний из Беларуси, России, Китая, Пакистана, Турции, Вьетнама, Германии, Италии, Индии, Палестины. Свои новинки представят практически все белорусские предприятия сельскохозяйственного профиля. Выставку посетят делегации стран дальнего зарубежья: Зимбабве, Египет, Иран, Кения, Куба, Монголия, Сирия, Уганда, ЮАР.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2023
валюта курс
EUR 3.1446
USD 2.9206
RUB 3.6426
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9306 +0.01
RUB 3.6419 -0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1310 3.1400
USD 2.9180 2.9250
RUB 2.7000 3.6550
подробнее

Конвертация в банках
на 05.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0750
EUR/RUB 85.8000 114.3000
USD/RUB 80.2000 106.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте