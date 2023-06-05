Более 20 научно-технических разработок БГУ представят на Международной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2023», которая пройдет с 6 по 11 июня в Минске (выставочный центр Китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень», Смолевичский район, пр-т Пекинский, 29).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, на стенде БГУ продемонстрируют удобрения, ветеринарные препараты, а также пищевые добавки. Среди них смеси пряно-ароматические «Времена года», биологический препарат для защиты растений «МаксИммун», комплексный микробный препарат «ЖЫЦЕНЬ» для ускорения разложения стерни и соломы, технология феномного анализа древесных растений и др.

В частности, в числе экспонатов университета экологическое удобрение «Ликафос». Оно предназначено для улучшения питания растений, повышения урожайности и усовершенствования качественных показателей почв. В числе преимуществ можно отметить экономически выгодное производство с минимальными затратами на исходное сырье.

В линейке средств для «подкормки» сельскохозяйственных культур также биопрепарат «Корнеплюс». Он предназначен для стимуляции корневой системы растений, повышения их урожайности и улучшения качества плодов. Удобрение подходит для применения на предприятиях агропромышленного комплекса и личных приусадебных участках. По сравнению с зарубежными аналогами белорусская новация имеет высокую эффективность и низкую стоимость.

Посетители смогут ознакомиться с серией ветеринарных биопрепаратов для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных животных. Их главной отличительной особенностью является многофункциональность и видоспецифичность, обусловленная введением в состав защитных белков – интерферонов.

Участниками Международной специализированной выставки «БЕЛАГРО-2023» станут 450 компаний из Беларуси, России, Китая, Пакистана, Турции, Вьетнама, Германии, Италии, Индии, Палестины. Свои новинки представят практически все белорусские предприятия сельскохозяйственного профиля. Выставку посетят делегации стран дальнего зарубежья: Зимбабве, Египет, Иран, Кения, Куба, Монголия, Сирия, Уганда, ЮАР.