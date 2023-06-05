Сотрудники Гродненской региональной таможни пресекли незаконный ввоз из Литвы более 4 кг янтаря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, гражданин следовал на автомобиле Hyundai Solaris через пункт пропуска «Каменный Лог». Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал «красный» коридор, заявив в пассажирской таможенной декларации о перемещаемых денежных средствах.

При осмотре машины с помощью инспекционно-досмотрового комплекса и последующего досмотра под декоративной обшивкой крышки багажника гродненские таможенники обнаружили две трубки цилиндрической формы и пять свертков с камнями желтого цвета.

Согласно заключению эксперта Таможенной лаборатории, в трубках и свертках находился обработанный и необработанный янтарь природного происхождения и изделия из него. Общая стоимость товара составила порядка 26 тыс. рублей.

Гродненской региональной таможней по факту нарушения законодательства начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь (перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров, а также транспортного средства.