Рост зарплат в Беларуси формирует риски ускорения инфляции к концу 2023 года. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).

«В Беларуси продолжается рост заработной платы. Показатель в реальном выражении вырос на 9,6% г/г в апреле 2023 г. после повышения на 7,1% г/г в марте и снижения 3,4% г/г в феврале. Увеличение роста реальной заработной платы происходит вследствие сохраняющегося повышения номинальной заработной платы, составившего 14,5% г/г, и снижения годовых темпов инфляции до уровня 4,7% г/г в апреле 2023 г. По нашим оценкам, уровень заработных плат постепенно переходит в число проинфляционных факторов и его динамика формирует риски ускорения инфляции к концу 2023 г.», - говорится в сообщении.