Сегодня стали известны результаты централизованного экзамена (ЦЭ) от 21 мая 2023 года.

Как сообщает Минобразования, 21 мая 2023 года во второй день проведения ЦЭ по 13 учебным предметам приняло участие 53 067 человек. Выпускники показали достойные результаты.

Максимально возможный результат – 100 баллов смогли получить 765 учащихся. Стобалльники есть по всем учебным предметам. Не смогли справиться с экзаменационной работой (получили ноль баллов) – 60 выпускников.

Подсчет результатов двух ЦЭ и предстоящего ЦТ осуществляется по новой методике с использованием подходов, применявшихся при проведении репетиционного тестирования.