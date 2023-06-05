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ЭКОНОМИКА РБ


КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 12 ИЮНЯ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ


15:15 05.06.2023

Комитет государственного контроля Гомельской области 12 июня 2023 г. проведет «горячую телефонную линию» на тему «Организация и качество обслуживания населения в торговой сети потребительской кооперации».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, граждане с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефонам 8 (0232) 23-83-68, 8 (0232) 23-83-98 могут сообщить (в том числе анонимно) о фактах роста цен, плохого торгового обслуживания, несвоевременного обеспечения необходимыми товарами и других проблемных вопросах в работе торговой сети потребительской кооперации области.

Поступившая информация будет тщательно изучена специалистами. При необходимости Комитет госконтроля примет соответствующие меры реагирования.
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