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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНЛЕСХОЗЕ БЕЛАРУСИ РАССКАЗАЛИ, КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЙ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ


14:14 05.06.2023

Министерство лесного хозяйства рассказало, как пользоваться интерактивной картой запретов и ограничений на посещение лесов в районах Беларуси.

Так, для уточнения информации следует нажать на интересующий район, ознакомиться или скачать решение районного исполнительного комитета, в котором указана необходимая информация об ограничениях или запретах.

Ведомство обращает внимание, что зеленый цвет (I-II класс) – посещение разрешено, желтый (III класс) – посещение ограничено и красный (IV-V класс) – посещение запрещено.

При запрете запрещено нахождение на территории лесного фонда.

Кроме того, запрещен въезд на территорию лесного фонда транспортных средств, за исключением машин юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, органов, осуществляющих контроль, и сил обеспечения национальной безопасности, а также проведение на территории лесного фонда работ, не связанных с ведением лесного хозяйства.
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