ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


С 22 ИЮЛЯ В БЕЛАРУСИ ПАССАЖИР АВТОМОБИЛЯ-ТАКСИ БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ КВИТАНЦИЮ


13:50 05.06.2023

С 22 июля пассажир автомобиля-такси будет получать электронную квитанцию. Об этом сообщает пресс-центр инспекции МНС по Могилевской области.

«С 22 июля 2023 г. субъекты хозяйствования, являющиеся владельцами электронных информационных систем (ЭИС) и осуществляющие прием платежей за услуги по автомобильной перевозке пассажиров автомобилями-такси, заказанные и оплаченные посредством ЭИС с использованием только реквизитов банковских платежных карточек, обязаны направлять заказчику автомобильной перевозки посредством ЭИС электронную квитанцию на адрес электронной почты, указанный заказчиком такой перевозки при ее заказе (п. 46 Положения об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа, утвержденного постановлением Совета министров, Национального банка № 924/16 от 06.07.2011», - говорится в сообщении.

При этом электронная квитанция должна содержать (п. 47 Положения):

сведения о владельце ЭИС и место нахождения субъекта хозяйствования;

сведения об автомобильном перевозчике и место нахождения субъекта хозяйствования;

учетные номера плательщика – владельца ЭИС и автомобильного перевозчика;

сведения о выполнении заказа на автомобильную перевозку пассажира автомобилем-такси (номер и дата заказа, фамилия и инициалы заказчика, начальный и конечный пункты маршрута, расстояние автомобильной перевозки, дата и время ее начала и окончания, общее время поездки, фамилия и инициалы водителя, регистрационный знак транспортного средства, стоимость автомобильной перевозки, реквизиты банковской платежной карточки, с использованием которой произведена оплата за автомобильную перевозку (4 последние цифры номера банковской платежной карточки);

информацию о получателе платежа за автомобильную перевозку пассажира автомобилем-такси и место нахождения субъекта хозяйствования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2023
валюта курс
EUR 3.1446
USD 2.9206
RUB 3.6426
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9306 +0.01
RUB 3.6419 -0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1310 3.1400
USD 2.9180 2.9250
RUB 2.7000 3.6550
подробнее

Конвертация в банках
на 05.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0750
EUR/RUB 85.8000 114.3000
USD/RUB 80.2000 106.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте