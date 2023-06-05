С 22 июля пассажир автомобиля-такси будет получать электронную квитанцию. Об этом сообщает пресс-центр инспекции МНС по Могилевской области.

«С 22 июля 2023 г. субъекты хозяйствования, являющиеся владельцами электронных информационных систем (ЭИС) и осуществляющие прием платежей за услуги по автомобильной перевозке пассажиров автомобилями-такси, заказанные и оплаченные посредством ЭИС с использованием только реквизитов банковских платежных карточек, обязаны направлять заказчику автомобильной перевозки посредством ЭИС электронную квитанцию на адрес электронной почты, указанный заказчиком такой перевозки при ее заказе (п. 46 Положения об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа, утвержденного постановлением Совета министров, Национального банка № 924/16 от 06.07.2011», - говорится в сообщении.

При этом электронная квитанция должна содержать (п. 47 Положения):

сведения о владельце ЭИС и место нахождения субъекта хозяйствования;

сведения об автомобильном перевозчике и место нахождения субъекта хозяйствования;

учетные номера плательщика – владельца ЭИС и автомобильного перевозчика;

сведения о выполнении заказа на автомобильную перевозку пассажира автомобилем-такси (номер и дата заказа, фамилия и инициалы заказчика, начальный и конечный пункты маршрута, расстояние автомобильной перевозки, дата и время ее начала и окончания, общее время поездки, фамилия и инициалы водителя, регистрационный знак транспортного средства, стоимость автомобильной перевозки, реквизиты банковской платежной карточки, с использованием которой произведена оплата за автомобильную перевозку (4 последние цифры номера банковской платежной карточки);

информацию о получателе платежа за автомобильную перевозку пассажира автомобилем-такси и место нахождения субъекта хозяйствования.