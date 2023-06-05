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ЭКОНОМИКА РБ
В ПУНКТЕ ПРОПУСКА "КОЗЛОВИЧИ" УТРОМ 8 ИЮНЯ БУДЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
13:45 05.06.2023
8 июня 2023 года с 8.00 до 11.00 в автодорожном пункте пропуска "Козловичи" будет отсутствовать электроснабжение в связи с ремонтными работами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в этот период возможно увеличение времени оформления следующих через пункт пропуска грузовых транспортных средств.
ГТК просит учитывать информацию при планировании маршрута следования через таможенную границу.
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