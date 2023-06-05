8 июня 2023 года с 8.00 до 11.00 в автодорожном пункте пропуска "Козловичи" будет отсутствовать электроснабжение в связи с ремонтными работами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в этот период возможно увеличение времени оформления следующих через пункт пропуска грузовых транспортных средств.

ГТК просит учитывать информацию при планировании маршрута следования через таможенную границу.