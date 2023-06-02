Ученые Беларуси планируют разработать линейку биологически активных добавок (БАДов). Об этом сообщил на пресс-конференции директор Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси Гордей Гусаков.

"У института есть планы создать целую линейку биологически активных добавок. Мы сейчас ведем активную работу с предприятием "Академфарм". Прорабатываются различные параметры наших субстанций, чтобы их можно было определять как биологически активные добавки. Может быть, они будут в сухом виде, а может, и в жидком", - сказал Гордей Гусаков.