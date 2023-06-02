В первом квартале 2023 года в Минске совершено 3099 сделок купли-продажи с квартирами, что сопоставимо с аналогичными периодами прошлых лет.

Как сообщает Госкомитет по имуществу, распределение сделок по комнатам в первом квартале 2023 года практически не изменилось и имеет схожий характер с уровнем прошлого года. Покупатели отдают предпочтение однокомнатным и двухкомнатным квартирам: их общая доля составила около 80% от общего числа сделок в квартале.

Наибольшим спросом среди покупателей пользовались квартиры площадью до 45 квадратных метров: суммарно на их долю пришлось 48% от всех проданных квартир.

Всего за первые три месяца 2023 года было продано 156,4 тысяч квадратных метров квартир, денежный оборот от продажи которых составил $203,1 млн в эквиваленте. В площадном выражении это на 27% меньше, чем за четвертый квартал 2022 года, в денежном – на 29%. Замедление активности покупателей квартир в начале года является сезонным фактором и традиционно наблюдается в первом квартале.

По территориальному признаку лидером по общему количеству сделок стал Октябрьский район – 636 сделок, из которых 266 – совершены на первичном рынке в крупном жилом комплексе на территории вынесенного аэропорта.

Фрунзенский район стал лидером по количеству сделок купли-продажи на вторичном рынке – 551 сделка из 557.

В первом квартале 2023 года доля сделок купли-продажи на первичном рынке столицы находилась в диапазоне от 9% (в марте) до 12% (в январе) от общего количества сделок купли-продажи.

На первичном рынке в первом квартале 2023 года в сравнении с четвертым кварталом 2022 года отмечены следующие изменения цены квадратного метра в долларовом выражении: на однокомнатные квартиры цена снизилась в пределах 1%, на двухкомнатные –снизилась на 4%, на трехкомнатные – осталась без изменений.

Средние цены на все типы квартир на первичном рынке в четвертом квартале 2022 года и в первом квартале 2023 года рассчитаны без учета квартир в доме по проспекту Мира, 12. В этом доме были отмечены следующие цены за квадратный метр: на однокомнатные квартиры – $1790 в эквиваленте, на двухкомнатные квартиры – $1740, на трехкомнатные квартиры – $1540. Этот дом позиционируется как первый дом с отделкой в жилом комплексе на территории старого аэропорта.

На вторичном рынке Минска в первом квартале 2023 года не отмечено существенных изменений средних цен квадратного метра в долларовом выражении: на однокомнатные и двухкомнатные квартиры цена колебалась в пределах 1%, на трехкомнатные квартиры отмечен рост на 3%.

Самая дорогая сделка по общей цене в первом квартале 2023 года была совершена с квартирой в жилом комплексе по проспекту Победителей. Трехкомнатная квартира общей площадью 101,7 квадратных метров была продана за $310 тыс. в эквиваленте.

Самый дорогой квадратный метр в первом квартале 2023 года был зафиксирован в сделке с двухкомнатной квартирой в жилом комплексе по улице Ратомской. Квартира площадью 75,5 квадратных метров была продана за $259 тыс. в эквиваленте или около $3430 за квадратный метр.