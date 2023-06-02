Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали с поличным при получении взятки должностное лицо одного из градообразующих предприятий Брестчины.

Как сообщает Telegram-канал МВД, в прошлом году завод выставили на торги, после чего один из потенциальных инвесторов захотел его купить. Антикризисный управляющий предложил снизить стоимость лота на 50% за вознаграждение в 1,25 миллиона рублей. Получив согласие, начал активные действия: сразу по окончании очередных торгов назначались и проводились новые. Это позволило за полгода снизить официальную стоимость практически до нужного уровня.

В конце мая в столичном отеле состоялась встреча фигуранта с представителем инвестора. При получении части взятки в 50 тысяч рублей 62-летнего мужчину задержали.

Брестчанин работал антикризисным управляющим с 2016 года. Ему принадлежит дорогостоящая недвижимость в Минске и Бресте, а также авто премиального уровня. При обыске в доме фигуранта обнаружено более 150 тысяч долларов наличными.

Следователями возбуждено уголовное дело, мужчина арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.