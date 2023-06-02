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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСЕЛЬХОЗПРОД СООБЩИЛ, ИЗ КАКИХ СТРАН В БЕЛАРУСЬ ИМПОРТИРУЮТСЯ ОВОЩИ
11:57 05.06.2023
Министерство сельского хозяйства и продовольствия сообщило, из каких стран в Беларусь импортируются овощи.
Как отмечает ведомство, в Беларуси, в целом, по году потребность в огурцах, помидорах, свекле, капусте, картофеле обеспечивается в полном объеме. В то же время сезонность производства формирует недостаток огурцов и томатов в зимне-весенний период. Что касается свеклы, капусты и картофеля, то в этот период ранние овощи импортируются в республику из других стран с нового урожая.
В частности, почти 95% всех огурцов завозилось к нам из Российской Федерации, остальные 5% – из Турции, Узбекистана, Ирана. Томаты в основном импортировались из России, Турции, Азербайджана и Туркменистана. Свекла поставлялась из Узбекистана, России и Казахстана. Капуста белокочанная – из Узбекистана, Казахстана, России и Ирана, а картофель – из России, Азербайджана и Египта.
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