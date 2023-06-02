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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНТР ВИРУСОЛОГИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ ОТКРОЕТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
11:25 05.06.2023
Центр вирусологии в Национальной академии наук откроется в ближайшее время, он будет решать задачи по разработке вакцин против актуальных заболеваний в кратчайшие сроки. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров.
"Работа центра будет в первую очередь направлена на разработку методов диагностики, лечения и создание самых разных вакцин. Над этим будет трудиться междисциплинарный научный коллектив. В центре будут работать специалисты как в вирусологии, так и в иммунологии, биотехнологиях и биохимии. Все это обеспечивает возможность разработки вакцин", - сказал Андрей Гончаров.
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