ЭКОНОМИКА РБ

ИП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 17,2%

11:19 05.06.2023 По состоянию на 1 мая 2023 года на учете в налоговых органах Витебской области состоит 22 315 индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, от данной категории плательщиков в бюджет поступило 38,3 млн рублей налогов и других платежей, что в сопоставимых ценах выше уровня аналогичного периода прошлого года на 17,2%. Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей составила 4,1% в общих поступлениях бюджета области.