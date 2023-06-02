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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ ОТМЕЧАЕТ РЕЗКОЕ ОЖИВЛЕНИЕ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРАХ


10:45 05.06.2023

Областные центры в первом квартале 2023 года показали опережающую динамику по сравнению со столицей с точки зрения роста цен.

Как сообщает Госкомитет по имуществу, на фоне роста количества сделок в первом квартале (+9% к предыдущему) цены на квартиры в областных центрах показали положительную динамику и прибавили до +3% в долларовом выражении и до +12% в национальной валюте.

Суммарно за три первых месяца 2023 года в областных центрах было зарегистрировано 2370 сделок купли-продажи. Это на 9% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Лидером по количеству сделок стал Гомель – 628 сделок, наименьшее количество сделок совершено в Могилеве – 363. Примечательно, что на первичном рынке наибольшее количество сделок зафиксировано в Гродно (14% от общего количества).

В первом квартале 2023 года, как и в предыдущие периоды, наибольшим спросом во всех областных центрах, за исключением Гродно, пользовались однокомнатные и двухкомнатные квартиры. В этом западном областном центре страны покупатели чаще всего отдавали предпочтение двухкомнатным и трехкомнатным квартирам – суммарно на их долю пришлось 66% от общего количества сделок в городе.

Средняя цена квадратного метра в долларовом выражении по итогам первого квартала 2023 года увеличилась во всех областных центрах, за исключением Гродно, и установилась на следующем уровне: в Бресте – 790 (+3%), в Витебске – 610 (+2%), в Гомеле – 620 (+2%), в Могилеве – 660 (+1,5%). В Гродно средняя цена осталась на уровне $700 за квадратный метр без изменений к прошлому периоду.

Самая дорогая сделка по общей цене в первом квартале 2023 года была зарегистрирована в Гродно. Квартира по улице Титова площадью 144,9 кв. м была продана за $172,4 тыс. в эквиваленте.

Наибольшая цена квадратного метра в первом квартале 2023 года отмечена в Бресте. Однокомнатная квартира на улице Гоголя площадью 37 квадратных метров была продана за $1638 в эквиваленте за квадратный метр.
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