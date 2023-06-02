УП «Белтехосмотр» за май 2023 года выдало 148 665 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это на 24,3% больше данного показателя за аналогичный период 2022 года (119 615 разрешений).

В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 126 082 разрешений (85,2% от общего количества).

Общее количество разрешений, выданных за январь-май 2023 г., составило 692 880, что на 6,7% больше аналогичного показателя за январь-май 2022 г. (649 657 ед.).

На диагностических станциях УП «Белтехосмотр» автовладельцам доступен контроль технического состояния транспортных средств не только в рамках государственного технического осмотра. По заявке клиента (как физического лица, так и субъекта хозяйствования) работники станции могут провести проверку отдельных систем (узлов, агрегатов) транспортного средства с выдачей соответствующего заключения. Например, проверить эффективность действия рабочей и (или) стояночной тормозной системы автомобиля после ремонта или обслуживания, оценить состояние элементов подвески или рулевого управления, провести контроль экологических показателей работы двигателя внутреннего сгорания.

Кроме того, данные проверки могут быть выполнены по заказу покупателя или продавца транспортного средства с целью оценки его текущего технического состояния.