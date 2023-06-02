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ЭКОНОМИКА РБ
РАЗРАБОТАН НОВЫЙ ДЛЯ БЕЛАРУСИ ВИД ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
09:40 05.06.2023
Успешно завершен научный проект, выполнявшийся инновационной лабораторией Государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии».
Как сообщает Telegram-канал РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, речь идет о разработке эталонных штаммов микроорганизмов (ЭШМ). ЭШМ являются лабораторными стандартами, использующимися при проведении микробиологических исследований, и служат для повышения эффективности, стандартизации и контроля качества этих исследований. Ранее в Беларуси использовались только ЭШМ зарубежного производства, чаще всего, из американской коллекции ATCC®.
В результате выполнения проекта разработана технология изготовления, проведены клинические испытания и государственная регистрация первых 10 отечественных ЭШМ, организовано производство и выпущены опытные серии.
«Внедрение разработки в нашей стране обеспечит доступность ЭШМ для микробиологических лабораторий, снизит затраты на приобретение этих лабораторных стандартов, внесет определенный вклад в импортозамещение», - говорится в сообщении.
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