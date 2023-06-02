В Беларуси производство биотехнологической продукции в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличилось на 60%. Об этом сообщила на пресс-конференции генеральный директор ГНПО «Химический синтез и биотехнологии» Эмилия Коломиец.

По ее словам, в фармации большой всплеск дала эпидемия коронавируса. Многие научные учреждения стали разрабатывать средства для борьбы с ним. Есть большие подвижки и в промышленности.