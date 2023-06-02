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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 30 ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ «ДЕНЬ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА» В МИНСКЕ 9 ИЮНЯ


17:53 02.06.2023

Более 30 организаций примут участие в выставке «День электротранспорта» в Минске 9 июня.

Как рассказала пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Козлович, выставка пройдет в четвертый раз и соберет промышленные предприятия, научные организации, крупные автосалоны. Впервые в выставке примет участие ассоциация перевозчиков и диспетчеров такси. Свои возможности представят и каршеринговые компании.

На выставке будет представлен легковой и грузовой электротранспорт, последние модели отечественных электробусов, компоненты элементной базы для электромобилей. Среди новинок – перроный электробус МАЗ, первый электробус Volat Минского завода колесных тягачей, многофункциональный городской электрогрузовик Национальной академии наук, новая модель электропогрузчика «Амкодор» и другие.

Гости выставки смогут увидеть популярные модели легковых электромобилей, получить развернутые консультации по вопросам приобретения, эксплуатации, техобслуживания электрокаров.

В рамках выставки пройдут выступления моноколесистов, тест-драйвы электромобилей, будут организованы интерактивные площадки, конкурсы и розыгрыши. Не останутся без внимания и вопросы строительства БелАЭС - это дополнительные возможности для развития электротранспорта.

Своего рода изюминкой развлекательной программы станет представление с участием известного белорусского силача Кирилла Шимко, который сдвинет с места многотонный троллейбус c пассажирами. Партнером проекта выступит "БКМ-холдинг".

Выставка пройдет на площадке у Национальной библиотеки. Ее организаторы - Министерство энергетики совместно с ПО «Белоруснефть» при поддержке Мингорисполкома.
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