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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОДНО ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО В I КВАРТАЛЕ ПРИХОДИЛОСЬ BR1639,7 В МЕСЯЦ


17:40 02.06.2023

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Могилевской области в I квартале 2023 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1639,7 в месяц (в IV квартале 2022 г. - Br1622,6).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1540,3 в месяц, из которых Br1174,5 (76,2%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41,6%, на покупку непродовольственных товаров – 30,8%, на оплату услуг – 24,4%.

Располагаемые ресурсы – это денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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