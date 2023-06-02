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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО МАРМЕЛАДА В СЛАВГОРОДЕ ВЫЙДЕТ НА ПОЛНУЮ ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ ОСЕНЬЮ ЭТОГО ГОДА
16:35 02.06.2023
Производство жевательного и желейного мармелада в Славгороде выйдет на полную проектную мощность уже в октябре 2023 года. Об этом сообщает Минсельхозпрод Беларуси.
На предприятии "Красный пищевик - Славгород" выпускают новую импортозамещающую и экспортно ориентированную продукцию - различные виды мармелада: диабетический, с витаминами, низкокалорийный.
В 2020 году на ПТУП "Красный пищевик - Славгород" наладили выпуск меда, в марте 2022-го запустили линию по производству жевательного мармелада и конфет.
На предприятии трудятся почти 100 человек, с полной загрузкой мощностей добавится еще 20 работников.
Поступательно увеличиваются объемы выпуска и вводится новый ассортимент продукции, следовательно, растут продажи. Товар идет в том числе на экспорт, большая часть продукции отгружается в Россию, также есть поставки и Грузию.
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