Лукашенко подписал распоряжение "О повышении эффективности работы системы здравоохранения", сообщает его пресс-служба.

По результатам состоявшегося 23 мая 2023 года совещания даны конкретные поручения о наведении порядка в учреждениях здравоохранения всех уровней, создании условий для оказания качественной медицинской помощи населению. При этом особое внимание должно уделяться сельским жителям.

На председателей местных органов власти возложена персональная ответственность за санитарно-техническое состояние зданий и сооружений учреждений здравоохранения.

Минздраву даны поручения о пересмотре нормативных правовых актов, регулирующих медицинскую и фармацевтическую деятельность, оказание платных медицинских услуг, с учетом правоприменительной практики.

В частности, необходимо скорректировать порядок диспансеризации населения, сократить сроки ожидания высокотехнологичных оперативных вмешательств и диагностических исследований.

Поручено принять дополнительные меры по решению проблемы нехватки медиков, наиболее острый дефицит которых наблюдается в сельской местности, повышению качества их подготовки и закреплению на рабочих местах. Будет пересмотрен порядок начисления заработной платы медработникам с увеличением доли должностного оклада.

Даны поручения по обеспечению разработки новых востребованных медикаментов, увеличению объемов производства и расширению номенклатуры отечественных лекарственных препаратов, а также совершенствованию системы управления фармацевтической отраслью.

Сформированная межведомственная рабочая группа продолжит до конца года проверку системы здравоохранения, в том числе мониторинг решения выявленных проблемных вопросов.

Доклады о результатах проделанной работы будут представлены Лукашенко в январе 2024 года.