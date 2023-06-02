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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ НАМЕРЕНЫ К 2024 ГОДУ НАВЕСТИ ПОРЯДОК В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
15:58 02.06.2023
Лукашенко подписал распоряжение "О повышении эффективности работы системы здравоохранения", сообщает его пресс-служба.
По результатам состоявшегося 23 мая 2023 года совещания даны конкретные поручения о наведении порядка в учреждениях здравоохранения всех уровней, создании условий для оказания качественной медицинской помощи населению. При этом особое внимание должно уделяться сельским жителям.
На председателей местных органов власти возложена персональная ответственность за санитарно-техническое состояние зданий и сооружений учреждений здравоохранения.
Минздраву даны поручения о пересмотре нормативных правовых актов, регулирующих медицинскую и фармацевтическую деятельность, оказание платных медицинских услуг, с учетом правоприменительной практики.
В частности, необходимо скорректировать порядок диспансеризации населения, сократить сроки ожидания высокотехнологичных оперативных вмешательств и диагностических исследований.
Поручено принять дополнительные меры по решению проблемы нехватки медиков, наиболее острый дефицит которых наблюдается в сельской местности, повышению качества их подготовки и закреплению на рабочих местах. Будет пересмотрен порядок начисления заработной платы медработникам с увеличением доли должностного оклада.
Даны поручения по обеспечению разработки новых востребованных медикаментов, увеличению объемов производства и расширению номенклатуры отечественных лекарственных препаратов, а также совершенствованию системы управления фармацевтической отраслью.
Сформированная межведомственная рабочая группа продолжит до конца года проверку системы здравоохранения, в том числе мониторинг решения выявленных проблемных вопросов.
Доклады о результатах проделанной работы будут представлены Лукашенко в январе 2024 года.
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