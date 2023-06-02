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ЭКОНОМИКА РБ
ЕМКОСТЬ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В БЕЛАРУСИ ОЦЕНИВАЕТСЯ В 50 ТЫС. АВТО В ГОД
15:45 02.06.2023
Емкость рынка легковых электромобилей в Беларуси оценивается в 50 тыс. авто в год. Об этом рассказал генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ», член правления Белорусской автомобильной ассоциации Геннадий Свидерский.
Отвечая на вопрос о возможности массового производства электромобилей в стране, он отметил, что это задача на долгосрочную перспективу, на ближайший период она не стоит.
"Нужно смотреть на емкость рынка, окупаемость, конкурентоспособность, - сказал он.- Безусловно, со снижением стоимости электромобилей их число будет расти. Это и экология, и удобство, это совсем другое качество движения".
Геннадий Свидерский также добавил, что приоритетными для завода "Белджи" направлениями в части электротранспорта будут обеспечение рынка более бюджетными моделями, развитие сервиса.
Так, в этом году в продаже появится новая модель Geely - Geometry E.
"Это автомобиль более бюджетного сегмента, при этом имеющий высокие технические характеристики", - пояснил он.
Что касается модели Geely Geometry C, они есть в продаже, реализуются - всего их продано 150.
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