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ЭКОНОМИКА РБ


МТС ЗАПУСКАЕТ АКЦИЮ «ЛЕТНИЕ БОНУСЫ» ДЛЯ НОВЫХ АБОНЕНТОВ ТАРИФОВ ЛИНЕЙКИ «СУПЕР» И «БЕЗЛИМИТИЩЕ X»


15:15 02.06.2023

В МТС стартовала акция «Летние бонусы 2023» для новых абонентов тарифов «Безлимитище X» и линейки «Супер».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, все, кто подключатся по 17 июля 2023 года, получат скидку на абонентскую плату. А в рамках тарифов «Супер 20», «Супер 30» и «Безлимитище Х» предусмотрен дополнительный бонус — бесплатная подписка на «МТС Премиум» на 60 дней.

Акция «Летние Бонусы 2023» распространяется на тарифные планы «Супер Junior», «Супер 5», «Супер 20», «Супер 30» и «Безлимитище Х».

Согласно условиям акции, для новых абонентов тарифов «Безлимитище Х», «Супер 5», «Супер 20» и «Супер 30» ежемесячная абонентская плата будет снижена в течение первых 180 дней с момента подключения, а на детском тарифе «Супер Junior» скидка действует первые 90 дней.

В период действия акции на тарифе «Безлимитище Х» стоимость абонентской платы составит 20,90 рубля в месяц (вместо 29,90), на «Супер 5» — 11,90 рубля (вместо 17,90), на «Супер 20» — 17,90 рубля (вместо 24,90), а на «Супер 30» — 23,90 рубля (вместо 34,90). На тарифе «Супер Junior» ежемесячная оплата за услуги связи на три месяца снижена с 14,90 рубля до 9,90 рубля.

Подключившиеся на тарифы «Супер 20», «Супер 30» и «Безлимитище Х» также смогут бесплатно воспользоваться услугой «МТС Премиум» в течение 60 дней. Это пакетная подписка на 85 каналов cервиса цифрового телевидения МТС ТВ, онлайн-кинотеатры, дополнительные 50 ГБ интернета, безлимитные звонки и многое другое. А на тарифном плане «Супер 5» доступен бонус — услуга «200 минут во все сети» бесплатная на 2 календарных месяца.
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