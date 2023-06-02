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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЦЭ ПЕРЕСЧИТАЮТ ПО НОВОЙ МЕТОДИКЕ - МИНОБРАЗОВАНИЯ
14:59 02.06.2023
Результаты первого ЦЭ пересчитают по новой методике. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец.
По его словам, она разработана с использованием подходов, применяемых при проведении репетиционного тестирования. Баллы можно будет узнать уже сегодня.
Андрей Иванец сообщил, что межведомственная комиссия, которая проверяла корректность подсчета результатов первого централизованного экзамена, закончила работу. Результаты проверки показали, что ошибок нет, в том числе и в методике расчета тестовых баллов.
«Вместе с тем по количеству обращений, которые к нам поступили от граждан, стало очевидно, что методика слишком сложная. Поэтому <...> дано конкретное поручение — упростить методику расчета и сделать ее понятной для каждого человека. Министерством образования такая работа проведена, в ее разработке использовались подходы, которые применялись при проведении репетиционного тестирования. Уже сегодня будут пересчитаны результаты первого централизованного экзамена и сегодня же размещены на сайте РИКЗ, а также в личных кабинетах абитуриентов. Результаты второго ЦЭ также будут рассчитаны по этой же методике, их можно будет узнать в понедельник», - сказал чиновник.
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