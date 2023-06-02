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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТУПЛЕНИЯ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 8,5%
14:41 02.06.2023
За январь-май 2023 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 1036,5 млн рублей, что превышает аналогичный уровень 2022 года в сопоставимых ценах на 8,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за счет поступлений от государственных предприятий сформировано 48,2% доходов бюджета, доля организаций негосударственного сектора экономики составила 41,5%, индивидуальных предпринимателей – 6,7%, физических лиц – 3,6%.
В формировании контролируемых налоговыми органами доходов приняли участие 859126 плательщиков, в том числе 19786 организаций, 34206 индивидуальных предпринимателей и 805134 физических лица.
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