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ЭКОНОМИКА РБ
ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ЖОДИНО И ШКЛОВА ПЛАНИРУЮТ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕВЕСТИ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
14:18 02.06.2023
Городской общественный транспорт Жодино и Шклова планируют полностью перевести на электрический. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Денис Мороз.
"Есть соответствующее поручение правительства. Министерство энергетики участвует в реализации этих проектов - весь городской общественный транспорт будет переведен на электротранспорт", - рассказал чиновник.
По его словам, задача Министерства энергетики - выполнить работу по реконструкции электросетей, чтобы обеспечить необходимые мощности для зарядных станций для электротранспорта.
Проекты планируется реализовать к концу 2026 года.
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