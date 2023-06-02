Городской общественный транспорт Жодино и Шклова планируют полностью перевести на электрический. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Денис Мороз.

"Есть соответствующее поручение правительства. Министерство энергетики участвует в реализации этих проектов - весь городской общественный транспорт будет переведен на электротранспорт", - рассказал чиновник.

По его словам, задача Министерства энергетики - выполнить работу по реконструкции электросетей, чтобы обеспечить необходимые мощности для зарядных станций для электротранспорта.

Проекты планируется реализовать к концу 2026 года.